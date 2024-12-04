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Кандидат в президенты Румынии рассказал, является ли он пророссийским политиком

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску: я являюсь прорумынским политиком

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Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что его стране необходимо выстраивать отношения с Востоком и с Западом. Соответствующее заявление кандидат в главы государства сделал в интервью журналисту Мариусу Тукэ, отвечая на вопрос о том, является ли он пророссийским политиком.

«Я в первую очередь прорумынский политик. Нам нужно выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом на новом уровне, а также избавить страну от комплекса неполноценности в переговорах с партнерами. Я заявляю четко: мы будем стоять на ногах, а не на коленях», — сказал Джеорджеску.

По его словам, чтобы вести переговоры, необходимо «уметь говорить на равных», а политическая элита Румынии неспособна на это.

«В отношениях с Западом они всегда проявляли комплекс неполноценности», — добавил Джеорджеску.

24 ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. Второе место заняла лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Румынии пройдет второй тур выборов. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Ранее Путин пошутил про выборы президента Румынии.

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