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Американский журналист Карлсон заявил, что нельзя было допускать сближения России и Китая

Карлсон: нам нельзя допускать союза России и Китая
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SHAWN THEW/Pool/Reuters

Если РФ и Китайская Народная Республика (КНР) объединятся, они создадут блок, который будет одним из самых сильных в военном и экономическом положении. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим британским коллегой Пирсом Морганом.

По словам Карлсона, приоритетная задача — не допустить союза КНР и России.

«Ваша цель номер один — не допустить, чтобы Россия, самая большая по площади страна с одними из самых больших в мире запасов полезных ископаемых, заключила союз с Китаем, где много людей, но мало земли и мало ресурсов», — сказал американский телеведущий.

В этом же интервью Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов. По словам Карлсона, все это указывает на то, что Зеленский — диктатор. При этом Запад, напомнил американский журналист, поддерживает этот режим.

Карлсон также обращал внимание на то, что Зеленский продал страну и прислуживает Западу. По словам журналиста, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».

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