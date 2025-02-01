В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца, который притворился россиянином

МИД Узбекистана: ролик на YouTube сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент

Видеоролик с оскорблением узбекского народа был сфабрикован, чтобы внести разлад в отношения между Москвой и Ташкентом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству Dunyo.

Бурханов сказал, что как только ролик нашли, сразу же связались с российской стороной. После проверки стало известно, что видеоролик был создан деструктивными силами для провокации и разлада между государствами.

ФСБ уже нашла гражданина Украины, который от имени якобы гражданина РФ шовинистически высказывался в сети о представителях узбекской нации.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что автором оскорблений является уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. На данный момент он находится на Украине и поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ). Ролик опубликовали на YouTube-канале, якобы подконтрольном спецслужбам Литвы.

В январе в Петербурге вынесли приговор гражданину Украины за шпионаж. По данным следствия, осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации. Мужчина намеревался собирать и передавать данные их по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки.

Ранее в Донецке задержали мужчину по подозрению в шпионаже на СБУ.