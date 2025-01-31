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США вводят пошлины против Канады, Мексики и Китая

Белый дом: Трамп намерен с 1 февраля ввести пошлины против Мексики, Канады и КНР
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, завтра Трамп введет пошлину в 25% против Мексики и Канады, а также на 10% против Китая.

Левитт добавила, что обещание «было сделано и будет исполнено».

Трамп не беспокоится о том, что повышение пошлин на поставки из трех стран приведет к увеличению цен и инфляции, добавила представитель Белого дома.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, начнет вводить тарифы в отношении товаров из Канады и Мексики с 1 марта.

По данным агентства Reuters, в то же время Трамп объявит о процедуре, которая позволит странам добиваться исключений для некоторых видов товаров.

Также агентство отмечает, что хотя объявление о введении пошлин может всколыхнуть финансовые рынки и обострить отношения США с двумя крупнейшими торговыми партнерами, предполагается более осторожный подход со стороны администрации Трампа к этому вопросу.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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