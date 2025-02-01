Пентагон проводит чистку СМИ в своем пресс-центре

NBC: Пентагон проводит чистку СМИ в пресс-центре в пользу консервативных медиа

Пентагон проводит чистку внутреннего пресс-корпуса в пользу консервативных изданий. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Министерство обороны объявило в пятницу вечером, что оно введет новую «ежегодную программу ротации СМИ» для своего внутреннего пресс-корпуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически NBC, а также издания New York Times и Politico лишатся постоянных внутриведомственных офисов для работы, которые они занимали десятилетиями. NBC считает, что такое решение было принято, потому что телеканал освещал ряд обвинений против нового главы Пентагона Пита Хегсета.

Новые места должны занять консервативные медиа — One America News Network, издания New York Post и HuffPost, а также портал Breitbart News Network.

29 января стало известно, что новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у бывшего главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли доступ к засекреченной информации и разрешение на личную охрану.

Ранее министр обороны США пообещал дать ресурсы для контроля над границей с Мексикой.