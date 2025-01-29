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Новый глава Пентагона лишил генерала Милли охраны и допуска к секретным данным

Глава Пентагона отозвал у генерала Милли охрану и допуск к секретной информации
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Reuters

Новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у бывшего главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли доступ к засекреченной информации и разрешение на личную охрану. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Джон Уллиот, передает CNN.

Также главному инспектору Пентагона было поручено провести расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением Милли, с тем, чтобы понять, стоит ли пересмотреть присвоение ему воинского звания.

В июле прошлого года издание Politico писало, что команда республиканца Дональда Трампа в случае победы на выборах президента США (5 ноября 2024 года) начнет расследование против ряда высокопоставленных чиновников, в том числе Милли.

Бывший президент США Джо Байден до смены власти в стране превентивно помиловал Милли. Трамп обрушился на Байдена с критикой из-за этого.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.

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