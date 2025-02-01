В МИД Венгрии посоветовали серьезно отнестись к словам Трампа об Испании в БРИКС

Сийярто: Испании стоит серьезно отнестись к словам Трампа о ее членстве в БРИКС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Испании прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, назвавшего королевство членом БРИКС. Дипломат прокомментировал высказывание американского лидера в ходе интервью для газеты El Debate.

Журналисты спросили у Сийярто, мог ли Трамп намеренно включить Испанию в число стран — членов БРИКС, или это была простая ошибка.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам», — сказал венгерский министр.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Изначально в него входили только РФ, КНР, Индия и Бразилия. В 2011 году страной — членом организации стала Южно-Африканская Республика (ЮАР), а в 2024 году к ней присоединились еще пять государств — Саудовская Аравия, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он отправился в Белый дом, чтобы подписать ряд указов. Тогда же глава государства пригрозил ввести стопроцентные пошлины в отношении стран — членов БРИКС, по ошибке включив в их число Испанию.

Комментируя ситуацию, глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявил, что королевство не стремится стать членом БРИКС.

Ранее американский лидер анонсировал введение «существенных» пошлин на товары из Европейского союза (ЕС).