В Испании прокомментировали слова Трампа о членстве страны в БРИКС

Испания не стремится стать членом БРИКС, заявила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания является членом объединения. Об этом сообщает Europa Press.

«Ни испанцы, ни жители Испании, ни тем более ее власти не являются частью БРИКС и не стремятся к этому», — подчеркнула Аюсо.

Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания указов 20 января.

В тот день состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это его второй президентский срок, он уже занимал пост президента США в период с 2016 по 2020 год.

БРИКС — объединение, которое было образовано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась Южноафриканская Республика. С начала 2024 года в БРИКС вошло несколько новых стран. Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, хотя ее вступление предшествовали президентские выборы и формирование нового правительства в стране.

Ранее Трамп вслед за ЕС пригрозил пошлинами БРИКС.