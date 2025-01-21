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В Испании прокомментировали слова Трампа о членстве страны в БРИКС

Глава автономного сообщества Диас: Испания не стремится стать частью БРИКС
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Depositphotos

Испания не стремится стать членом БРИКС, заявила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания является членом объединения. Об этом сообщает Europa Press.

«Ни испанцы, ни жители Испании, ни тем более ее власти не являются частью БРИКС и не стремятся к этому», — подчеркнула Аюсо.

Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания указов 20 января.

В тот день состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это его второй президентский срок, он уже занимал пост президента США в период с 2016 по 2020 год.

БРИКС — объединение, которое было образовано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась Южноафриканская Республика. С начала 2024 года в БРИКС вошло несколько новых стран. Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, хотя ее вступление предшествовали президентские выборы и формирование нового правительства в стране.

Ранее Трамп вслед за ЕС пригрозил пошлинами БРИКС.

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