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Венгрия считает стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической»

Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине ужасной и трагической
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Global Look Press

Стратегия ЕС по Украине оказалась «ужасной и трагической», поскольку она не принесла желаемых результатов Киеву. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете El Debate.

«Евросоюз выбрал ужасную и трагическую стратегию в отношении войны на Украине», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, Запад отправил Украине вооружение и деньги, ввел санкции против Москвы, которые «убили» отношения между ЕС и Россией, однако результат этой политики нулевой.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что через полгода Венгрия наложит вето на продление санкций против РФ, если Еврокомиссия не выполнит гарантии по энергобезопасности.

По словам политика, из-за соответствующих ограничений его страна потеряла более €18 млрд. Он отметил, что в связи с этим Венгрия «нажала ручной тормоз» в вопросе продления антироссийских санкций. Орбан добавил, что срок действия рестрикций может быть увеличен только при соблюдении ряда условий, включая восстановление транзита газа из РФ в европейские страны через территорию Украины.

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