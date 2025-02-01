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Венесуэла может разрешить США возвращать депортированных мигрантов

Bloomberg: Венесуэла может разрешить США возвращать нелегалов
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Aris Martinez/Reuters

Венесуэла может разрешить США возвращать депортированных мигрантов. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Венесуэла, как ожидается, разрешит США возвращать депортированных мигрантов непосредственно в южноамериканскую страну», — сказано в материале.

По данным агентства, президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом выразил согласие насчет нескольких рейсов.

До этого администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день.

По информации газеты The New York Post, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго. Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее мэров четырех американских городов вызвали в конгресс США из-за мигрантов.

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