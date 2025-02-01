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Сальдо призвал «освободить» правобережье Херсонской области

Сальдо: правобережье Херсонщины должно быть в единой семье регионов России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости присоединить к региону правобережье Днепра, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, река Днепр и нижняя часть ее течения перед впадением в Черное море были заселены с двух сторон.

«Правобережье, конечно же, должно быть в единой семье Херсонской области и России», — подчеркнул Сальдо.

На правобережье Днепра, в частности, находится Херсон — административный центр Херсонской области, а также восемь из 22 округов региона.

Накануне сообщалось, что пять округов Херсонской области остались без света из-за аварии.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Часть региона продолжает оставаться под контролем ВСУ. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.

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