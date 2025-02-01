Политолог МГИМО заявил, что правительство Словакии потеряло контроль над парламентом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы потерял контроль над парламентом, что может привести к выборам раньше срока. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент. Но это в большей степени бьет по правительству, чем по оппозиции. В конце концов, противникам премьера достаточно уговорить колеблющихся депутатов хотя бы воздержаться при голосовании, чтобы заблокировать законопроекты властей», — сказал Топорнин.

Информация о политическом кризисе в стране появилась после того, как партия «Голос» исключила двух депутатов, которые были против реформы уголовного законодательства.

Согласно исследованию NMS Market Research Slovakia, рейтинг партии «Курс», которую возглавляет Фицо, после этого снизился до 18,4% (ранее он составлял 25%).

Союзник «Курса» — партия «Голос» также потеряла в рейтинге, он упал с 15% до 11,5%. Народная партия Словакии может вообще не перейти избирательный барьер. На данный момент ее рейтинг всего лишь 2,1%.

До этого парламент Словакии вновь не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Фицо из-за отсутствия нужного количества депутатов.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.