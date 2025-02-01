В Совфеде прокомментировали призыв Чехии повторить блокаду Ленинграда

Публичный призыв чешского политика Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда ставит ее в один ряд с военными преступниками, которым в соответствии с законодательством России грозит до 20 лет лишения свободы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

По словам парламентария, сейчас можно наблюдать сущностные и необратимые личностные изменения представителей политического истеблишмента стран Европы, «публично и открыто декларирующего свою преступную позицию».

Перминов назвал слова Немцовой «провокацией». Он отметил, что желание повторной блокады — это неонацизм, и «глумление над памятью людей», пострадавших от рук фашистов, которые также творили зверства в Чехословакии.

30 января чешская сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.