РИА: три страны ЕС впервые не достигли целей по заполненности газохранилищ

Три страны Евросоюза впервые с момента введения целевых показателей по заполненности газохранилищ в государствах ЕС не сумели достичь установленных на 1 февраля 2025 года уровней. Об этом свидетельствуют расчеты агентства РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.

«Впервые часть стран (ЕС — прим. ред.) не может выполнить установленные для них цели», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что речь идет о Нидерландах, Франции и Хорватии. Уровень заполненности газохранилищ в Нидерландах на 29 января оказался на 0,3 процентного пункта ниже установленных норм.

Уровень запасов газа в Хорватии на момент конца января вовсе на 8,2 процентного пункта меньше нужных стране показателей. Это значит, что государство должно будет после 1 февраля начать закачивать газ.

Во Франции разница между необходимыми показателями по газу на этот период и фактическим объемом имеющегося газа составляет 3,4 процентного пункта.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.

В свою очередь газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью.