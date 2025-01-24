«США станут военным лидером». Почему Трамп заговорил о ядерном разоружении?

Полковник Ходаренок заявил о выгоде для США в сделке с РФ по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в пятницу выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. В Кремле в ответ на это напомнили, что Владимир Путин уже говорил о том, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры по разоружению», но «время во многом упущено». Кто выиграет от подобных предложений и действий и почему Вашингтон поступает не по-товарищески, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент США Дональд Трамп полагает вполне возможным добиться сокращения ядерных арсеналов России, Соединенных Штатов и Китая. Об этом он в том числе заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов», — сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, а также рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

В Кремле в ответ на заявления Трампа напомнили, что «Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры по разоружению». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США завершили свое участие в договоре и подорвали его и «время во многом упущено».

«В интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы продолжать процесс. Но в нынешних условиях надо принимать во внимание все ядерные потенциалы», — сказал Песков.

Какие были договоры ранее

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений:СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, 1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу).

До недавнего времени действовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Но 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

Как ранее писала «Газета.Ru», любые соглашения в сфере сокращения и контроля за вооружениями не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы — а что в результате стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность? А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

Ведь в те времена СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов — в три раза больше, чем США. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом — в основном методом подрыва.

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Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

И хорошо, что в те времена дело не дошло до выполнения положений СНВ-2. По этому договору, в частности, предполагалась замена разделяющихся головных частей российских межконтинентальных баллистических ракет моноблочными боевыми частями, что нанесло бы обороноспособности страны огромный ущерб.

В чем выгода Вашингтона?

Дональд Трамп уже не в первый раз выступает в роли знатного денуклеаризатора. О ядерном разоружении Корейского полуострова глава Белого дома пытался договориться с Ким Чен Ыном еще в феврале 2019 года во время их встречи во Вьетнаме. Однако тогда саммит закончился на два часа раньше запланированного. Стороны так и не смогли договориться о денуклеаризации. Ким Чен Ын, понимая, что без своего ядерного арсенала он будет гол как сокол, на идеи Дональда Трампа тогда так и не повелся.

close June 12, 2018 - Singapore - Top leader of the Democratic People's Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea (DPRK) KIM JONG UN (L) meets with U.S. President DONALD TRUMP in Singapore before the first-ever DPRK-U.S. summit. (Credit Image: © The Straits Times/Xinhua via ZUMA Wire) The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так что во время своего второго президентского срока Трамп вновь вернулся к этой идее, теперь распространив ее на Россию и Китай.

Но ведь помимо нашей страны, в ядерный клуб входят и много других государств — КНДР, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и Израиль.

Казалось бы, всем этим странам надо сесть за круглый стол и отработать соответствующий документ. Россия же может подключиться к этому процессу и в последнюю очередь (то, что у Москвы достаточно крупный ядерный арсенал, роли в этом плане не играет).

Однако высказанное в самых дипломатических тонах предложение подключиться к подобному процессу, к примеру, Китаю, вызвало резкое неприятие в Пекине. Не демонстрируют подобных желаний и другие члены ядерного клуба. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости и России быть здесь впереди планеты всей.

Что мы можем получить в результате реализации этих идей? Для начала вспомним совсем уж недавнее заявление Дональда Трампа — «я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведен в США».

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Нет сомнений, что на этот раз противоракетная оборона континентальной части США будет создаваться на совершенно иных технологиях и принципах, которые, вполне возможно, и действительно позволят в итоге получить эффективную защиту от массированного ракетно-ядерного удара. И не приходится сомневаться, что подобные работы в США ведутся достаточно интенсивно.

Теперь представим себе, что денуклеаризация в отношении России и Китая стала реальностью, количество межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в этих странах радикально сокращено (а также под нож непременно попадут и стратегические бомбардировщики, уж на этом США будут настаивать особо рьяно), а в это время при самом деятельном участии Дональда Трампа Америка получит непробиваемый противоракетный щит. К этому надо добавить подавляющее превосходство США перед всеми своими противниками в конвенциональных вооружениях. И что в итоге? Вашингтон становится неоспоримым мировым военным лидером. В общем, как-то совершенно не по-товарищески получается.

Наконец, выступая в роли знатного денуклеаризатора Дональду Трампу хорошо бы перед реализацией своих ядерных начинаний добиться успеха хотя бы в завершении военного конфликта на Украине. Может, главе Белого дома не стоит браться за несколько масштабных стратегических инициатив сразу?

И последнее. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен полагает, что президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем. По его мнению, это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин. Где тут хотя бы элементарная логика, непонятно. «Профессор, снимите очки-велосипед», — сказал бы в этом случае Владимир Маяковский, и прекратите связывать температуру кипения воды с прямым углом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).