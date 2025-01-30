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Президент Панамы сделал заявление о переговорах с США по Панамскому каналу

Президент Панамы Мулино исключил возможность обсуждения Панамского канала с США
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realDonaldTrump/X

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил возможность обсуждения вопроса о контроле над Панамским каналом на предстоящей встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Слова главы государства приводит агентство Reuters.

«Я не могу вести переговоры и тем более начинать процесс переговоров по Каналу», — подчеркнул он.

По словам президента, эта тема закрыта.

До этого бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис писал, что идея президента США Дональда Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение Соединенных Штатов провальна, поскольку это сыграет на руку России и Китаю и испортит имидж самих США.

О своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца. Тогда он сказал, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Ранее в Европе заявили о шоке от планов Трампа захватить Гренландию.

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