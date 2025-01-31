В США заявили об экспансии КНР в управлении Панамским каналом

Соединенные Штаты считают, что наблюдается постепенная экспансия Китая в области управления Панамским каналом. Об этом заявил госдеп США, передает ТАСС.

Отмечается, что американский госсекретарь Марко Рубио обсудит это в Панаме.

30 января агентство Reuters сообщило, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил возможность обсуждения вопроса о контроле над Панамским каналом на предстоящей встрече Марко Рубио.

До этого бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис писал, что идея президента США Дональда Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение Соединенных Штатов провальна, поскольку это сыграет на руку России и Китаю и испортит имидж самих США.

О своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца. Тогда он сказал, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Ранее Канада предложила США «остаться друзьями» на фоне риторики Трампа.