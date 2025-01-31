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Делегация из Беслана встретилась с властями Сан-Марино

Мэр Беслана Татров встретился с руководством Сан-Марино
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Официальный сайт Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Российская делегация из города Беслана во главе с его мэром Харитоном Татровым встретилась с властями Сан-Марино на территории республики. Об этом пишет РИА Новости.

Татров напомнил, что Сан-Марино — это первое государство, которое увековечило память о пострадавших при теракте в Беслане.

«Мы все отметили, что в Беслане не забыли эту поддержку. Наша миссия не несет никакой политической цели, мы занимаемся гуманитарной деятельностью», — подчеркнул мэр города.

30 ноября мэрия Беслана заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с городом Кампо-Сан-Мартино. Он находится неподалеку от Падуи в провинции Венето. В 2015 году Кампо-Сан-Мартино присоединился к бесланской декларации о противодействии экстремизму и терроризму и принял решение назвать одну из улиц в честь детей Беслана.

В сентябре СК РФ заявил, что следствие по делу о теракте в Беслане в 2004 году продолжается.

Ранее в МИД РФ прокомментировали визит российской делегации в Дамаск.

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