У Беслана появился город-побратим в Италии

Мэрия Беслана заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с городом Кампо-Сан-Мартино. Об этом рассказал РИА Новости мэр Беслана Харитон Татров.

«В 2015 году Кампо-Сан-Мартино принял решение назвать одну из улиц в честь детей Беслана. В этом году по приглашению мэра Кампо-Сан-Мартино наша делегация посетила город», — рассказал Татров сразу после подписания соглашения.

Город Кампо-Сан-Мартино находится неподалеку от Падуи в провинции Венето. В 2015 году Кампо-Сан-Мартино присоединился к бесланской декларации о противодействии экстремизму и терроризму.

При этом 29 ноября делегация из Беслана встретилась с семьями пострадавших при масштабном теракте в Болонье в 1980 году.

«Хочу отметить, что мы несем гуманитарную миссию, у нас нет никаких политических целей. Мы говорим о совместной борьбе с терроризмом и сохранении памяти», — подчеркнул Татров.

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки. Их удерживали в здании школы три дня, после чего там произошел взрыв, положивший начало штурму учебного учреждения. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

До этого Грозный стал городом-побратимом Мариуполя.

Ранее мэр Читы предложил называть улицы именами городов-побратимов из Китая и Монголии.