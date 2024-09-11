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В СК заявили о продолжении расследования дела о теракте в Беслане

СК России устанавливает личности пяти участников теракта в Беслане

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Антон Вергун/РИА Новости

Следствие по делу о теракте в Беслане в 2004 году продолжается. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России, отметив, что ведутся работы по установлению личностей пяти неопознанных террористов.

По данным пресс-службы, в 2023 году по результатам генетического исследования удалось установить личность одного из неопознанных террористов. Его также опознал осужденный по делу о теракте.

В настоящее время следствие устанавливает личности остальных пяти неопознанных террористов.

В ведомстве отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием с представителями общественной организации «Матери Беслана», родственники которых пострадали в ходе теракта в Северной Осетии.

1 сентября 2024 года, в 9:15 во дворе учебного заведения в Беслане раздался школьный звонок. В этот день 20 лет назад террористы захватили школу. Бывшие заложники первыми вошли в разрушенный спортзал. Они держали в руках портреты детей и взрослых — жертв трагедии.

В августе президент России Владимир Путин высказался о теракте в Беслане, заявив, что такой трагедии «врагу не пожелаешь».

Ранее Аксенов сравнил ВСУ с террористами в Беслане.

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