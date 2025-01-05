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В Финляндии оценили возможность НАТО проводить боевые операции в Арктике

Daily Express: страны доложили в НАТО о неготовности воевать с Россией в Арктике
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Shutterstock/Andrei Stepanov

Государства Североатлантического альянса не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий, заявила представитель Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики, научный сотрудник Финского института международных отношений Минна Аландер. Об этом сообщает The Daily Express.

По ее словам, даже Соединенные Штаты не обладают тем, что им необходимо с точки зрения базовой подготовки войск, а также как проводить операции в регионе.

Аландер подчеркнула, что Финляндия активно готовится к защите своих границ в то время, как другие европейские государства отстают в подготовке к возможным конфликтам с российской стороной в арктической зоне.

В публикации отмечается, что эффективность военных операций альянса в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки военных к экстремальным условиям в регионе, что ставит под сомнение возможность оперативного реагирования НАТО.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией.

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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