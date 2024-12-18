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В Генштабе рассказали о работе российских войск в Арктике

Герасимов: ВС России ведут работу по обеспечению безопасности в Арктике

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Павел Львов/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике в качестве ответных мер на наращивание военного присутствия США и НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе, передает Telegram-канал российского Минобороны.

«Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации», — сказал глава Генштаба РФ.

Герасимов добавил, что реализация подобных решений со стороны США и НАТО осуществляется для координации антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике. По его словам, продолжение данного курса ведет к усилению напряженности, а также увеличивает риск начала конфликта.

В рамках брифинга Герасимов также заявил, что США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружием, что означает эскалацию боевых действий. Начальник Генштаба РФ подчеркнул, что украинские войска не имеют ресурсов самостоятельно вводить данные космической разведки, обеспечивая тем самым подготовку полетных заданий для ракет.

Ранее в Генштабе заявили о выполнении всех поставленных задач в 2024 году.

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