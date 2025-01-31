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В Германии заявили о тяжелом положении украинских СМИ

Junge Welt: украинские СМИ оказались в тяжелом положении после указа Трампа
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Global Look Press

Независимые украинские СМИ оказались в тяжелом положении после указа президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Как отмечается в материале, некоторые украинские новостные источники уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

28 января замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения Трампа заморозить финансирование помощи Киеву.

Ранее США заморозили проекты поддержки Украины по линии USAID.

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