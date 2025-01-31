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В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы

Фредериксен: Дания не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону. Об этом глава датского правительства заявила после заседания Комитета по внешней политике в пятницу в Кристиансборге, передает телерадиокомпания DR.

«Ответ короткий: мы этого пока не знаем», — заявила Фредериксен на вопрос о том, где правительство возьмет средства на увеличение оборонных расходов.

По данным телерадиокомпании, в настоящее время Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП. Премьер-министр Дании подчеркнула, что увеличение расходов на оборону — не новая задача, датское правительство ведет работу над этим вопросом последние несколько лет.

Также Фредериксен утверждала, что страна увеличит расходы на оборону, однако это будет трудно и дорого для страны. Премьер Дании при этом не назвала конкретных цифр, насколько Королевство увеличит свои военные расходы.

До этого сообщалось, что правительство Дании приняло решение увеличить расходы на оборону Гренландии после слов президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров. Стоимость оборонного пакета составит не менее $1,5 миллиарда.

Трамп хочет заполучить Гренландию, американский лидер отказывается гарантировать, что не применит для этого силу. При этом газета Politico полагает, что нападение США на остров стало бы «самой короткой войной» в истории. Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию.

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