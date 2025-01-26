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Трамп уверен, что США получат Гренландию

Трамп заявил, что США получат Гренландию
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Jonathan Ernst/Reuters

Соединенным Штатам удастся решить в свою пользу вопрос о статусе Гренландии, США получат ее. Об этом, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Я думаю, нам удастся решить вопрос с Гренландией. На мой взгляд, мы получим ее», — подчеркнул он.

Как отметил американский президент, жители региона хотят стать американцами.

25 января газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Ранее сообщалось, что США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии.

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