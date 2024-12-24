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Дания решила усилить оборону Гренландии после заявления Трампа

Би-би-си: Дания увеличит расходы на оборону Гренландии после заявления Трампа
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Vladimir Potapeknko/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Дании приняло решение увеличить расходы на оборону Гренландии после слов избранного президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров. Об этом пишет Би-би-си.

Стоимость оборонного пакета составит не менее $1,5 млрд, что позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные упряжки собачьих упряжек, отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также планируется профинансировать увеличение численности персонала Арктического командования в столице Нууке и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для приема сверхзвуковых истребителей F-35.

«Мы много лет не инвестировали в Арктику в достаточном объеме, теперь мы планируем более сильное присутствие», — добавил чиновник.

23 декабря Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее в США заявили, что Трамп хочет присоединить новые территории к Америке.

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