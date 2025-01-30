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В Совбезе РФ обвинили Шольца в осквернении памяти советских людей

Венедиктов заявил, что Шольц оскверняет память советских людей
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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оскверняет память советских людей, замалчивая цену, которую заплатил СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

«Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ, помнящий, кто на самом деле принес ему свободу и независимость», — сказал замсекретаря СБ РФ.

Венедиктов добавил, что подобные заявления Шольца искажают правду. Замсекретаря отметил, что российская сторона готова направить канцлеру Германии архивные данные и кинохронику военных лет. В них, по его словам, зафиксированы реальные факты, о которых на Западе не вспоминают.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Берлине «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Ранее в Совфеде резко отреагировали на слова Шольца о том, кто освободил Германию.

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