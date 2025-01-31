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В РФ надеются, что перемирие в Газе приведет к урегулированию

Посол Викторов: РФ надеется, что перемирие в Газе приведет к урегулированию
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Hatem Khaled/Reuters

Россия рассчитывает, что временное прекращение огня в секторе Газа приведет к устойчивому мирному урегулированию между сторонами конфликта. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Рассчитываем, что это временное прекращение огня приведет к более устойчивому мирному урегулированию и создаст условия для решения коренных причин возникшей конфронтационной ситуации», — сообщил дипломат.

Викторов добавил, что российская сторона рассчитывает на выполнение всех обязательств сторонами, а также на то, что все планы гуманитарного характера будут осуществлены.

Также посол напомнил, что Москва приветствовала достигнутую договоренность между представителями Израиля и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в Газе и решению гуманитарных вопросов.

19 января текущего года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. ХАМАС вскоре отпустил трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ранее была названа дата начала обсуждения второго этапа сделки по сектору Газа.

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