Экономист оценил действия Трампа на посту президента США

Первые экономические шаги президента США Дональда Трампа получили положительную оценку в деловых кругах. Об этом заявил экономист Майкл Стрейн в статье для Financial Times.

Он подчеркнул, что Трамп «удачно стартовал», и его инициативы «вдохнули новую жизнь в бизнес-среду».

Стрейн выделяет новый подход Трампа в сфере искусственного интеллекта, отмечая его акцент на экономическом росте и национальной безопасности в отличие от администрации Джо Байдена, сосредоточенной на социальной справедливости.

Экономист также поддерживает отмену моратория на экспорт сжиженного газа и дерегуляцию энергетического сектора, которые должны улучшить надежность энергоснабжения и снизить цены для потребителей. Он считает, что отстранение Лины Хан от руководства антимонопольным агентством также способствовало улучшению бизнес-климата.

Кроме того, Стрейн позитивно оценивает перенаправление средств из зеленой энергетики на снижение налогов для бизнеса, но предостерегает, что успех этих инициатив будет зависеть от их реализации. Он также обращает внимание на возможные риски, связанные с ужесточением иммиграционной политики и сокращением программ разнообразия.

Хотя Стрейн указывает на критику новой администрации, он отмечает, что противники Трампа должны признавать положительные изменения, уже произошедшие в экономике.

31 января Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Ранее госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине.