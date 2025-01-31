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Пашинян захотел изменить гимн Армении

Пашинян предложил заканчивать гимн Армении словами о славе страны
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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Гимн Армении должен заканчиваться словами о славе Армении. С таким предложением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС.

Как отметил политик, стоит поменять местами последний и второй куплет, чтобы гимн заканчивался фразой: «Пусть всегда будет славиться Армения».

В текущей версии гимн завершается описанием трагических событий. Пашинян считает, что слушатели должны аплодировать после слов о славе, а не после упоминания о потере.

Год назвал спикер армянского парламента Ален Симонян выступил с инициативой изменить герб и гимн страны. Говоря о старом варианте изображения государственного символа, политик отметил, что Армения, как изображено на гербе, «не может быть львом, похожим на смайлик». Кроме того, он также раскритиковал меч на гербе, «закованный в цепи».

До этого Никол Пашинян заявил, что нынешний герб республики не имеет отношения к государству, которое было основано в 1991 году.

Он заявил, что в центре герба можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Армении, которая находится под водой. Также Пашинян обратил внимание на то, что на гербе изображен лев, «который уже давно не живет в природных условиях Армении».

Ранее Пашинян анонсировал свой визит в США.

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