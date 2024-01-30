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В Армении хотят изменить герб и гимн

Спикер парламента Армении Симонян высказался за изменение герба и гимна страны

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Shutterstock

Спикер армянского парламента Ален Симонян выступил с инициативой изменить герб и гимн страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен быть изменен, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна. На мой взгляд, нам также следует обсудить вопрос об изменении герба», — написал Симонян.

Говоря о старом варианте изображения государственного символа, политик отметил, что Армения, как изображено на гербе, «не может быть львом, похожим на смайлик». Кроме того, он также раскритиковал меч на гербе, «закованный в цепи».

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что нынешний герб республики не имеет отношения к государству, которое было основано в 1991 году.

Он заявил, что в центре герба можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Армении, которая находится под водой. Также Пашинян обратил внимание на то, что на гербе изображен лев, «который уже давно не живет в природных условиях Армении».

Ранее в Армении начали строить самую высокую статую Христа.

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