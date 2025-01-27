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Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский прибыл в Польшу по случаю дня памяти жертв Холокоста
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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим). Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает «Страна.Ua».

Там же украинский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что дипломаты из России не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Ожидается, что 27 января на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря прибудут иностранные гости. По словам посла, в теории представители России могли бы тоже принять участие, но они не будут этого делать, потому что западные страны часто искажают исторические факты.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее в Германии осудили Польшу за отказ пригласить Россию в Освенцим.

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