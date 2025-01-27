Отказ Польши от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме является позором. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — отметил он.

Отте подчеркнул, что именно Красная Армия освободила Освенцим. Политик добавил, что основную тяжесть Второй мировой войны на себе вынесла Россия.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что дипломаты из России не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Ожидается, что 27 января на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря прибудут иностранные гости. По словам посла, в теории представители России могли бы тоже принять участие, но они не будут этого делать, потому что западные страны часто искажают исторические факты.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

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