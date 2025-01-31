На Украине ввели понятие «община-форпост» для общин у линии соприкосновения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина заявил, что в стране вводят понятие «община-форпост» для обозначения общин, расположенный в 100-километровой зоне от линии соприкосновения. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня принимаем решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между нашими общинами. Вводим такое понятие, как «община-форпост». Это общины, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Белоруссией», — сказал Шмыгаль.

По словам украинского премьера, новый проект призван привлечь тыловые общины к помощи «общинам-форпостам». Им обещают оказывать гуманитарную, социальную, медицинскую и другие виды поддержки. Община на Украине — базовая территориальная единица, которая была введена в ходе территориальной реформы 2015-2020 годов.

До этого стало известно, что США приостановили военную и экономическую помощь Украине. Американская газета The Washington Post сообщала, что приостановка предоставления зарубежной помощи Вашингтоном означает прекращение финансирования программ Агентства США по международному развитию (USAID). По последним данным, с 24 февраля 2022 USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки в целях развития.

Ранее сообщалось, что приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников.