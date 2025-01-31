Пашинян заявил, что не хочет спорить с Лукашенко

Премьер Армении Пашинян заявил, что спорить с Лукашенко больше не о чем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не о чем, и он больше этого не желает. Его слова приводит РИА Новости.

«При всем уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена», — сказал он.

26 января Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Европейским союзом. По мнению белорусского лидера, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.

В конце декабря премьер-министр Армении и президент Белоруссии вступили в словесную пикировку во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области. Поводом стало участие делегации Армении в следующем саммите ЕАЭС в Минске. Пашинян заявил, что будет участвовать дистанционно, на что Лукашенко ответил, что может «организовать доставку делегации, если нужно».

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.