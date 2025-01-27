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Молдавия выделит Приднестровью 3 млн кубометров газа

Речан: Кишинев выделит Приднестровью 3 млн кубометров газа
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Depositphotos

Молдавия выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан на брифинге в Кишиневе, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы утвердим поставку 3 миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене», — сказал он.

Премьер добавил, что правительством республики разработан план энергетической устойчивости на ближайшие два года, направленный на укрепление энергетической безопасности Молдавии.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

25 января президент Молдавии Майя Санду приезжала в Киев, где обсуждала с украинским лидером Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности и евроинтеграции.

Ранее Молдавия предложила Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам.

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