В Приднестровье заявили, что поставки газа в долг хватит на полторы недели

Три миллиона кубометров газа, которые Молдавия должна поставить в долг Приднестровью, хватит на 1-1,5 недели при минимальном потреблении. Об этом заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов», — сказал политик.

Он добавил, что Тирасполь взял на себя обязательство вернуть этот объем голубого топлива или оплатить его в согласованный срок.

27 января премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье обвинили Кишинев в препятствовании поставок российских энергоресурсов в регион.