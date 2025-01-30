В Германии рассказали о своем «Джо Байдене» в немецкой политике

Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц является «Джо Байденом из Германии». Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает телеканал NTV.

«Мерц — политик вчерашнего дня. Он является Джо Байденом из Германии», — подчеркнул глава партии.

По словам Хрупаллы, немецким политикам и партиям будет крайне сложно работать под руководством такого политика, как Мерц.

До этого американский предприниматель Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее Шольц заявил, что Германию освободили США.