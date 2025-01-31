Песков оценил призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Призыв чешского сенатора Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда свидетельствует о наличии в европейских странах большого количества политиков, придерживающихся русофобских взглядов. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил уверенность, что сейчас многие государственные деятели в Европе сами не понимают, что говорят. В связи с этим представитель Кремля призвал не обращать внимания на слова парламентария из Чехии.

«Хотя это говорит о том, что да, по-прежнему, среди политиков [в европейских государствах], в том числе и в Чехии, очень много русофобов в состоянии, которое граничит с безумием», — добавил Песков.

30 января Мирослава Немцова опубликовала в своем аккаунте на платформе X пост, в котором раскритиковала празднование в РФ годовщины снятия блокады Ленинграда. По мнению чешского сенатора, россияне должны не отмечать памятную дату, а вновь пережить нечто подобное.

В то же время парламентарий заявила о необходимости ужесточить западные санкции в отношении РФ. Она уточнила, что ограничения надо усилить до такой степени, чтобы они привели к краху российской экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.