В Кремле отреагировали на слова Трампа о введении пошлин против стран БРИКС

БРИКС не рассматривает создание единой валюты — это не входит в повестку объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин против стран БРИКС, если они попытаются ослабить доллар в мировой торговле.

«Это не первый раз, когда Трамп делает такие заявления. Ранее уже были такие заявления. Поэтому сейчас он фактически повторил свой старый тезис», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для России приоритетом остаются заявления президента Владимира Путина, а не риторика Трампа. Он отметил, что БРИКС не рассматривает создание единой валюты — это не входит в повестку объединения.

Основное направление работы БРИКС, по словам Пескова, — это развитие совместных инвестиционных платформ для взаимных проектов в сфере инфраструктуры, промышленности и других отраслей. Речь идет о прагматичном экономическом сотрудничестве, а не о противостоянии доллару.

Песков иронично предложил Трампу «изучить повестку БРИКС».

Трамп вновь предупредил страны БРИКС о последствиях попыток создать альтернативную доллару валюту, угрожая введением 100-процентных пошлин на товары этих стран. В своем посте в соцсети Truth Social он подчеркнул, что доллар останется доминирующей валютой в международной торговле, а кто с этим не согласен — попрощается с американским рынком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине.