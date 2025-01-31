Кремль прокомментировал сообщения об отсутствии корейских военных в Курской области

По теме о том, что военнослужащие из Северной Кореи якобы находились в Курской области, есть много рассуждений, в том числе и тех, что искажают действительность. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль не может это прокомментировать.

«Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал он на просьбу прокомментировать статью американской газеты New York Times о якобы находившихся в Курской области военных из КНДР.

Накануне газета The New York Times выпустила публикацию о том, что северокорейских войск якобы больше не видно на линии фронта. Со ссылкой на украинских и американских официальных лиц газета утверждает, что северокорейские солдаты были выведены с линии фронта после тяжелых потерь.

В январе перебежчики из КНДР в Южную Корею заявили, что данные об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях на Украине на стороне РФ не соответствуют действительности.

Ранее Зеленский заявил, что в зоне боевых действий «пленили военного из КНДР».