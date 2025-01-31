Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль прокомментировал сообщения об отсутствии корейских военных в Курской области

Песков ответил на сообщения о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

По теме о том, что военнослужащие из Северной Кореи якобы находились в Курской области, есть много рассуждений, в том числе и тех, что искажают действительность. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль не может это прокомментировать.

«Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал он на просьбу прокомментировать статью американской газеты New York Times о якобы находившихся в Курской области военных из КНДР.

Накануне газета The New York Times выпустила публикацию о том, что северокорейских войск якобы больше не видно на линии фронта. Со ссылкой на украинских и американских официальных лиц газета утверждает, что северокорейские солдаты были выведены с линии фронта после тяжелых потерь.

В январе перебежчики из КНДР в Южную Корею заявили, что данные об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях на Украине на стороне РФ не соответствуют действительности.

Ранее Зеленский заявил, что в зоне боевых действий «пленили военного из КНДР».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами