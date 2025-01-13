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Перебежчики не поверили сообщениям об участии военных из КНДР в боях на Украине

Перебежчики посчитали подделкой данные о присутствии военных из КНДР на Украине
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Данные об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях на Украине на стороне РФ не соответствуют действительности. Об этом в эфире телеканала Channel A заявили перебежчики из КНДР в Южную Корею.

Одним из участников передачи стал бывший сотрудник министерства государственной безопасности Северной Кореи Ли Чхоль Ын. Его попросили прокомментировать письмо якобы участвующего в сражениях военнослужащего из КНДР, которое обнародовали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если взглянуть на содержание, то это, похоже подделка», — сказал мужчина.

Другая перебежчица Чон Ю На обратила внимание, что лексика и порядок слов в письме не свойственны для северокорейского варианта языка. В частности, в тексте присутствует фраза «уехал из Кореи». Однако в КНДР в таких случаях принято использовать выражения «оставил Родину» или «покинул лоно Партии».

Также, по словам женщины, данное письмо было представлено как часть дружеской переписки. Однако его автор использует официальные выражения, применяемые в отношении руководства Северной Кореи.

Кроме того, ситуацию прокомментировал директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон. Он рассказал, что информация об участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях обычно появляется в аккаунтах в социальных сетях, которые связаны с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в зоне боевых действий «пленили военного из КНДР».

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