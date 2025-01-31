Эксперт раскрыл, сможет ли Трамп выполнить свои обещания по Украине

Сначала президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, затем сроки были сдвинуты на 100 дней. Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, сможет ли вообще американский лидер выполнить свои обещания.

Эксперт обратил внимание, что позиции многих наблюдателей противоположны и они придерживаются двух крайностей: либо Трамп не сделает ничего из запланированного, либо сделает все. В реальности же президенту США придется выполнить хотя бы часть обещаний, поскольку он уже громко заявил о себе, считает Демчук.

«В любой момент Трамп может сказать: ситуация, мол, изменилась, мы должны действовать по-другому, за один день конфликт нельзя урегулировать — давайте за шесть месяцев. А потом окажется, что надо еще немножко времени, потом еще немножко. <...> Конечно, что-то он будет пытаться делать, потому что нужно как-то оправдывать свою репутацию», — сказал политолог.

26 января издание «Страна.ua» сообщило, что Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней. План получили европейские дипломаты, а от них он попал в Киев. Журналисты особо отмечают, что не могут судить о его подлинности.

Согласно опубликованному документу, до 9 мая Международная мирная конференция выпустит декларацию о завершении конфликта, после этого на Украине не будут продлевать режим военного положения и мобилизацию.

Ранее эксперт раскрыл, будут ли последствия для РФ в случае отказа от сделки по Украине.