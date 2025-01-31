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Эксперт раскрыл, сможет ли Трамп выполнить свои обещания по Украине

Политолог Демчук: Трамп может поспособствовать установлению мира на Украине
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Сначала президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, затем сроки были сдвинуты на 100 дней. Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, сможет ли вообще американский лидер выполнить свои обещания.

Эксперт обратил внимание, что позиции многих наблюдателей противоположны и они придерживаются двух крайностей: либо Трамп не сделает ничего из запланированного, либо сделает все. В реальности же президенту США придется выполнить хотя бы часть обещаний, поскольку он уже громко заявил о себе, считает Демчук.

«В любой момент Трамп может сказать: ситуация, мол, изменилась, мы должны действовать по-другому, за один день конфликт нельзя урегулировать — давайте за шесть месяцев. А потом окажется, что надо еще немножко времени, потом еще немножко. <...> Конечно, что-то он будет пытаться делать, потому что нужно как-то оправдывать свою репутацию», — сказал политолог.

26 января издание «Страна.ua» сообщило, что Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней. План получили европейские дипломаты, а от них он попал в Киев. Журналисты особо отмечают, что не могут судить о его подлинности.

Согласно опубликованному документу, до 9 мая Международная мирная конференция выпустит декларацию о завершении конфликта, после этого на Украине не будут продлевать режим военного положения и мобилизацию.

Ранее эксперт раскрыл, будут ли последствия для РФ в случае отказа от сделки по Украине.

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