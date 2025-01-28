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Эксперт раскрыл, будут ли последствия для РФ в случае отказа от сделки по Украине

Экс-офицер США Крапивник: у США кончились рычаги давления на Россию
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о последствиях для России, в случае, если Москва откажется от сделки по Украине, предложенной Вашингтоном. По его словам, у Соединенных Штатов практически не осталось опций. Единственное, что они еще могут — это запретить импорт того малого объема продукции из РФ, которая пока поставляется.

«У нас общий объем торговли составлял 3,7 миллиарда долларов. Например, у нас с Китаем этот показатель равен 245 миллиардов. Это просто для сравнения. То есть у России практически нет торговли с Америкой. Но то, что США у нас покупают, критично для их экономики. Во-первых, это топливо для АЭС. Россия перерабатывает 70% мирового урана», — отметил Крапивник.

Кроме того, США импортируют тяжелую российскую нефть. Если придется переводить ряд американских заводов на другую марку, необходимо будет вложить миллиарды долларов в их модернизацию, добавил эксперт.

Как пишет Asia Times, президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена.

В материале отмечается, что американский лидер продвигает идею о том, что России нужно поторопиться заключить сделку по Украине, прежде чем он, воспользовавшись «экономическими проблемами» Москвы, введет пошлины и новые санкции.

Ранее СМИ узнали о плане Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.

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