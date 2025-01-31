Эксперт о Сирии: думают, кому продать суверенитет подороже

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит российской делегации в Сирию, а также требование Дамаска компенсации от Москвы.

По словам эксперта, Сирия оказалась сразу между трех огней, ведя переговоры с Россией, Турцией и Западом. Новые власти республики думают, кому продать свой суверенитет подороже, отметил он.

«Идет торг, типичный ближневосточный торг. Новая администрация хочет вытянуть как можно больше из остальных стран. Она может считать, что Россия якобы виновата в том, что поддерживала Асада, но в чем сегодня альтернатива для Дамаска? Альтернатива — это Турция. <...> Другая альтернатива — Запад, который, однако, ставит свои условия, в том числе по санкциям», — сказал Гасанов.

В конце января российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым провела переговоры в Дамаске с новыми властями Сирии. Речь шла, в том числе и о российских базах в Тартусе и Хмеймиме. Во время диалога стороны подчеркнули «роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление». Чего ожидает новое руководство республики, и что об этом думают в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада.