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Экс-премьер Украины: Зеленский может подписать любое соглашение с Россией

Азаров: Трамп может заставить Зеленского подписать любое соглашение с Россией
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп может «дать команду» и заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать «любое соглашение» с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Я не исключаю, что Трамп, например, с его решительностью, безусловно, может дать команду, и Зеленский, и тому подобные сядут за стол переговоров, подпишут любое соглашение, которое им продиктуют», — подчеркнул он.

По мнению бывшего украинского премьера, Трамп к этому времени может уже достичь нужных США договоренностей с Россией.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров.

Глава госдепа США добавил, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа». При этом он не исключил, что сторонам конфликта при его урегулировании придется «от чего-то отказаться».

Ранее Трамп не стал комментировать контакты с Путиным и Си Цзиньпином.

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