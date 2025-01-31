Расстрел украинскими военными мирных жителей в селе Русское Поречное в Курской области является «очередным бесчинством» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что Россия считает необходимым говорить о преступлениях ВСУ, поскольку это важно не только для Курской области, но и для всего мира.

«Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает», — сказала Захарова.

По ее словам, эти злодеяния — еще одно доказательство «террористического нацистского нутра» украинской власти, которая из-за бессилия на фоне поражений ВСУ совершила «людоедскую акцию».

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ обвинили ВСУ в создании камер пыток в селе Русское Поречное.