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Зеленский начал преследовать своих политических конкурентов

«Взгляд»: Зеленский начал преследования политических конкурентов
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Heiko Becker/Reuters

Офис украинского лидера Владимира Зеленского начал «колоссальное число преследований» своих политических конкурентов. Об этом пишет издание «Взгляд» со ссылкой на политического обозревателя Владимира Скачко.

«Офис Зеленского действует с чрезмерной резкостью. Всего лишь за месяц инициировано колоссальное число преследований. (Бывший президент Украины Петр. – прим. ред.) Порошенко и (мэр Киева Виталий – прим. руд.) Кличко буквально «взвыли» от оказываемого давления», — подчеркнул он.

При этом Зеленский, как отметил аналитик, уже не столь выгоден Западу, в связи с чем в будущем стоит ожидать выступления оппозиции украинскому лидеру.

«В скором времени его (Зеленского – прим. ред.) обвинят во всех проблемах, с которыми сталкивалась Украина за последние три года», - отметил Скачко.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в США раскрыли, как Зеленский привел Украину к катастрофе.

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