В Европе заявили о шоке от планов Трампа захватить Гренландию

Президент США Дональд Трамп шокировал лидеров Евросоюза своими планами захватить Гренландию. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источника в ЕС.

«Ситуация действительно серьезная, и все думают, что реакция Европы до сих пор не вызывала особого доверия. Мы отошли от шока и отрицания, теперь мы меняем тактику», — рассказал дипломат.

По словам источника, британский премьер Кир Стармер соберется с лидерами ЕС в Брюсселе для обсуждения планов Трампа. Встреча должна состояться 3 февраля.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции допустили отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа забрать остров.