Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в начале конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский, после ухода Байдена из Белого дома, в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале боевых действий на территории Украины.

«Уйдет завтра Шольц — он Шольца будет поливать. За ним Макрон — его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек», — пояснил Дубинский.

Дубинский также заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. По его мнению, украинский лидер выполняет функцию «затычки для разрешения ситуации».

24 января Дубинский сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах по Украине с Россией. По его мнению, Зеленский не может сформулировать приемлемые для Киева условия урегулирования конфликта.

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