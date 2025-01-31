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В Раде заявили, что Зеленский винит Байдена в военном конфликте на Украине

Дубинский: Зеленский обвиняет Байдена в начале конфликта на Украине
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в начале конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский, после ухода Байдена из Белого дома, в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале боевых действий на территории Украины.

«Уйдет завтра Шольц — он Шольца будет поливать. За ним Макрон — его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек», — пояснил Дубинский.

Дубинский также заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. По его мнению, украинский лидер выполняет функцию «затычки для разрешения ситуации».

24 января Дубинский сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах по Украине с Россией. По его мнению, Зеленский не может сформулировать приемлемые для Киева условия урегулирования конфликта.

Ранее на Украине раскрыли, какой сигнал Трамп послал Зеленскому.

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